Пилота Ан-28 прооперировали после крушения самолета

Пилота самолета Ан-28, пострадавшего при крушении в Томской области, прооперировали и скоро выпишут домой. Об этом сообщил главный травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов.

По словам специалиста, сейчас пилот находится в удовлетворительном состоянии. Операция прошла в субботу. Ему зафиксировали сломанные кости ноги, используя специальные металлоконструкции, сообщил РЕН ТВ.

В среду, 21 июля, его планируют выпивать на амбулаторное лечение. По прогнозу Шагиахметова, пилот сможет вернуться к работе в полном объеме примерно через 2-2,5 месяца.

Пассажирка, которая также получила травмы при крушении, находится в удовлетворительном состоянии. Ее выписку планируют на ближайшие дни.

Пассажирский Ан-28, принадлежащий компании «Сибирская летная авиация», 16 июля выполнял рейс из города Кедровый в Томск. Внезапно он пропал с радаров. Оказалось, что судно совершило аварийную посадку. Ан-28 обнаружили перевернутым. Все находившиеся на борту 18 человек выжили. Никто не получил серьезных травм, кроме командира воздушного судна и одной пассажирки.

По данному факту Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.