Пилот заявил, что рост цен на керосин опасен для авиакомпаний России
Бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник заявил, что рост цен на керосин опасен для существования российских авиакомпаний.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России обратилась в Минтранс РФ по причине внезапного повышения стоимости авиационного керосина на предстоящий период. В августе–сентябре нынешнего года он прибавил по итогам тендеров в цене от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, информирует ИА НСН.
По мнению Сытника, рост цен на топливо не имеет рациональных причин.
Он считает, что в России, как нефтедобывающей стране, топливо должно стоить как в Иране. Эксперт пояснил, что рост цен на билеты не будет пропорционален росту цен на топливо, потому что компании имеют долги по лизингу за свои самолеты, а также кредиты перед банками.