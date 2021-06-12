Пилот вертолета попал под статью после полета с приклеенным скотчем человеком

Уголовное дело завели против пилота, который взлетел с приклеенным к фюзеляжу скотчем человеком. Этот трюк организовал известный блогер Михаил Литвин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолета. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следствие установило, что 4 мая фигурант уголовного дела, управляя вертолетом Robinson R 44, совершил полет с прикрепленным к нижней части фюзеляжа пассажиром и создал реальную угрозу для его жизни и здоровья.

Речь идет об истории с участием известного своими пранками и челленджами YouTube-блогера Михаила Литвина. Он договорился с владельцем вертолета о съемках своего очередного видео, привязал человека скотчем к вертолету, а потом вместе с пилотом поднялся в небо в Московской области.