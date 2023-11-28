Общество 28 ноября 2023, 16:26 Пилот Сытник рассказал, что снегопад и обледенения являются главными проблемами для полетов зимой

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Обледенения являются главной проблемой для полетов зимой. Об этом в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Также тяжело летать во время снегопадов из-за плохой видимости.

Чаще всего в зимний период рейсы задерживаются по причине того, что у аэропортов не хватает специальной техники для чистки и обработки.

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«Когда снег падает на самолет, он покрывает управляющую поверхность, которую необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Таким образом, большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом в плохую погоду», — сообщил пилот.

Снегопад также опасен тем, что взлетная полоса становится слишком скользкой. У воздушного судна теряется коэффициент сцепления.