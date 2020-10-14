Пилот «России» рассказал об увеличении числа рейсов по стране

«Единственное, что могу сказать: мы стали больше летать по России. Больше, чем даже до коронавируса, рейсов по России стало. Но общего объема мы не достигли еще», — поделился собеседник информагентства.

По его словам, и зарплаты не вышли на прежний уровень, поскольку они зависят от налета. Он добавил, что в прошлом квартале количество поступающих профсоюзных взносов упало в два с половиной раза.