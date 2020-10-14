Пилот «России» рассказал об увеличении числа рейсов по стране
Председатель первичной организации профсоюза летного состава, пилот авиакомпании «Россия» Игорь Морозов рассказал РИА ФАН, что авиакомпании не удалось достичь рейсов того объема по налету, который был до пандемии.
«Единственное, что могу сказать: мы стали больше летать по России. Больше, чем даже до коронавируса, рейсов по России стало. Но общего объема мы не достигли еще», — поделился собеседник информагентства.
По его словам, и зарплаты не вышли на прежний уровень, поскольку они зависят от налета. Он добавил, что в прошлом квартале количество поступающих профсоюзных взносов упало в два с половиной раза.