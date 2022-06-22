Пилот объяснил, как выжить в падающем самолете

Заслуженный пилот Александр Романов перечислил правила, соблюдение которых поможет выжить в падающем самолете. Летчика процитировала Lenta.ru.

Романов обратил внимание на то, что при чрезвычайной ситуации благодаря своей конструкции воздушное судно не падает, а планирует. Поэтому у пассажиров и экипажа падающего самолета достаточно высоки шансы на выживание.

«Пассажир, в свою очередь, должен выполнять все команды, принимать безопасные позы и вовремя покидать самолет, не поддаваясь панике. Именно паника нередко приводит к трагедиям. И, конечно, очень важно пристегиваться: ремень удерживает вас на месте», — подчеркнул собеседник издания.