Пилот из Новосибирска рассказал, как создал надпись «А где все?» в небе

Пилот Олег Кобзев во время самоизоляции вывел самолетом надпись «А где все?». Сам мужчина признался, что делал подобное первый раз, но очень старался изобразить буквы.

«На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался. Очень непривычно было. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше», — рассказал Кобзев сайту kp.ru.

Он добавил, что главным при полете было не отклоняться от заданной траектории. Пилот признался, что идею надписи в воздухе ему подал бывший басист группы «Звери» Константин Лабецкий. Сам музыкант заявил, что пока рано комментировать перформанс, и пообещал «еще кое-что».

Источник фото: flightradar24.com

Надпись «А где все?» Кобзев вывел над Колыванским районом недалеко от Новосибирска. Ее стало видно благодаря радарам. Во время полета пилот управлял легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA.

Любитель легкой авиации Роман Бузунов рассказал сайту, что 12 мая не было никаких помех и был полный штиль. Именно в этот день пилот выводил шуточную надпись.

«Для создания такой надписи самолету не обязательно переворачиваться в воздухе. Все это можно обозначить в маршрутных картах и совершать развороты в нужном направлении. Главное, держать ориентир в голове», — пояснил Бузунов.

Все полеты всегда согласовываются с управлением воздушного движения. Кобзев не нарушил никаких правил и согласовал свой перформанс перед вылетом.