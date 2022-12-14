Общество 14 декабря 2022, 03:05 Пилот Елисеев посетил ЯНАО в рамках проекта «Герои Ямала»

Читать 360tv в

Проект «Герои Ямала» собрал ветеранов, которые когда-то осваивали данные территории. На родину прилетел и заслуженный пилот России Валерий Елисеев. Мужчину доставили самолетом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На территории региона мужчина провел 40 лет жизни. в 20-летнем возрасте он вступил в должность второго пилота. Тогда на самолете Ан-2 он занимался поиском новых месторождений и разведкой. Ветеран посетил музей Салехарда, в котором хранятся тяжелые вертолеты, на которых он работал в молодости.

Реклама

«Перевозили на подвеске трактора, балки. Мощные машины. Потом пришел Ан-26 самолет, он здесь работал», — рассказал Елисеев.

Реклама