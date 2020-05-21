Пилот Дамир Юсупов вывез россиян с Кипра и Мальты

В ночь на 21 мая на родину вернулись 177 отечественных туристов. Командовал рейсом Герой России Дамир Юсупов. Он известен посадкой пассажирского самолета на кукурузное поле под Жуковским в Московской области 15 августа 2019 года.

«Мы доставляем пассажиров, которые уже устали. Хотели вернуться домой. Чувствовалась большая радость граждан, которые, когда зашли в самолет, аплодировали», — рассказал пилот.

Пассажиры приземлились в московском аэропорту Шереметьево, отметил «Царьград».

Вернуться россиянам помогали волонтеры, которые работают над проектом Общероссийского народного фронта «Своих не бросаем».