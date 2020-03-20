Пилот Дамир Юсупов впечатлился своим портретом на здании в Югре. Фото

«Очень впечатлило большое граффити. Хочется выразить слова благодарности тем людям, которые оценили наш поступок и решили запечатлеть этот сюжет», — рассказал агентству Юсупов.

Источник фото: Instagram Дамира Юсупова

Пилот отметил, что не знает других российских городов, где есть подобные портреты. В Сургуте Дамир Юсупов оказался по работе — доставил вахтовиков для одного из градообразующих предприятий в ХМАО.

По данным издания, прошлой осенью в Сургуте уличные художники нарисовали граффити шириной в 20 метров, посвященные событиям прошлого лета. 15 августа самолет «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в Симферополь, пришлось аварийно посадить в кукурузном поле. Почти сразу после взлета загорелись двигатели. На борту находились 233 пассажира, все остались живы.