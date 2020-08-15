Пилот Дамир Юсупов поблагодарил работников «РусМолоко» за поле с кукурузой. Видео

Спустя год после аварийной посадки лайнера Airbus A321 на кукурузном поле в Раменском округе командир воздушного экипажа Дамир Юсупов записал видеообращение к работникам компании «РусМолоко». Сотрудники именно этого предприятия засеяли кукурузой поле, на которое самолет совершил экстренную посадку.

Ровно год назад после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский в лайнер врезалась стая птиц. Экипаж принял решение сажать самолет на кукурузном поле. В живых остались все 226 пассажиров и семь членов экипажа. Травмы, не представляющие опасности для жизни, получили 74 человека.

«Здравствуйте, дорогие сотрудники „РусМолоко“! Вот уже прошел год с того момента, как мы совершили посадку на кукурузное поле. От всего экипажа хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд, благодаря которому мы смогли произвести мягкую посадку вот на эту кукурузу, ставшую для нас взлетно-посадочной полосой. От всей души хотим пожелать вашей фирме только процветания, а вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира! Берегите себя и будьте здоровы!» — пожелал Дамир Юсупов.

Совершивших «чудо на кукурузном поле» пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили звездами Героя России. Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко были награждены орденами Мужества.

Фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» стала символом прошлого лета и появилась на футболках, которые охотно раскупались россиянами.