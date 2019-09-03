Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернется за штурвал самолета уже 4 сентября. Ему удалось посадить борт посреди кукурузного поля и спасти жизни всех пассажиров.

«Завтра [4 сентября] капитан [воздушного судна Юсупов] <…> выйдет на работу», — передает ТАСС слова генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова.

Севший на кукурузное поле А321 вывезут по частям за границу Подробнее

Он также добавил, что остальные члены экипажа выйдут на работу в ближайшие две-три недели.

Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы. Борт направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь, но после взлета в двигатели попали птицы, что вывело их из строя. Экипаж принял решение сажать лайнер.

После жесткого приземления члены экипажа и все 226 пассажиров остались живы. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России.

Сам самолет получил серьезные повреждения. Лайнер распилили рабочие прямо в поле, после чего вывезли. Теперь части борта должны отправить за границу для дальнейшей утилизации.