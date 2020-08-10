Пикеты в поддержку журналистов начались у посольства Белоруссии в Москве

У посольства Белоруссии в Москве начались пикеты в поддержку журналистов, задержанных в Минске после президентских выборов. Участники акции просят отпустить коллег.

Среди тех, кто пришел к белорусскому посольству, заметили журналистов Daily Storm, НТВ и других СМИ.

До этого у посольства прошла акция с лозунгами «Лукашенко, уходи!» и «Жыве Беларусь» («Да здравствует Беларусь»).

Ранее в Минске задержали журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондентов «Медузы» Максима Солопова и «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника и военкора, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова вместе с оператором.

«Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная», — говорится в совместном заявлении «Коммерсанта», РБК и «Ведомостей».

По свидетельству коллег из Daily Storm, силовики избили Солопова. Также сообщалось об избиении Евгения Олейника.

«Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий», — отметили в редакциях. Позднее RT выяснил, что Пегова поместили в Центр изоляции правонарушителей в Минске.