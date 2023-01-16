Общество 16 января 2023, 12:54 Пикапы SsangYong Rexton Sports начали продавать в России

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Новые грузовые пикапы SsangYong Rexton Sport начали ввозить в Россию по системе параллельного импорта. Об этом сообщила «Российская газета».

Пока автомобили, максимальная стоимость которых составляет 4,4 миллиона рублей, доступны только в Владивостоке. И почти все их ввезли по предварительному заказу. Как сообщили «Известия», новые грузовые пикапы оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 литра и имеют мощность в 187 лошадиных сил. SsangYong Rexton Sports выпускают с механической и автоматической коробкой передач. Грузоподъемность пикапа составляет 400 кг.

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Напомним, автомобили марки SsangYong официально продавались в России до 2018 года. Но потом корейский кроссовер Tivoli ушел с отечественного рынка.

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