ПИК высадил коноплю на территории своего ЖК в Тюмени

В Тюмени застройщик нестандартно подошел к благоустройству территории одного из жилых комплексов. Вместо травы на газонах появилась конопля.

На необычную растительность обратили внимание местные жители. Снятые в ЖК «Озерный парк» кадры они опубликовали в Сети.

«Лучшее благоустройство с заботой о людях. ПИК на площадке „Озерный парк“ в Тюмени высадил коноплю!» — написал Telegram-канал «Стройвестник Тюмень».

В публикации сказано, что коноплю высадил именно застройщик. Вину переложили на поставщиков, которые прислали «не те семена».