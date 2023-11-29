Общество 29 ноября 2023, 11:59 «ПИК-Спорт»: большинство россиян предпочитают заниматься фитнесом

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Специалисты «ПИК-Спорт» провели исследование и выяснили, какой вид физической активности наиболее популярен у россиян. Большинство респондентов заявили, что предпочитают заниматься фитнесом. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

На втором месте оказалось плавание, за ним идет бег. В топ попала и общая физическая подготовка.

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Мотивацией для многих является укрепление здоровья и поддержание формы. Некоторые участники опроса отметили, что спорт занимает в их жизни особое место.