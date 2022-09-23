ПИК ответил на обвинения в утечке личных данных клиентов | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Эксклюзив

23 сентября 2022, 17:38

ПИК ответил на обвинения в утечке личных данных клиентов

Читать 360tv в

Девелоперская и строительная компания «ПИК» сообщила, что передала всю затребованную информацию Роскомнадзору после сообщения об утечке персональных данных клиентов сервиса по аренде жилой недвижимости «ПИК-Аренда». Об этом каналу «360» рассказали в компании.

Их проверят на факт утечки.

Реклама

«Вся запрошенная информация была направлена в Роскомнадзор. На данный момент в компании проводится внутреннее расследование», — прокомментировали каналу.

Реклама

О проверке на факт утечки персональных данных клиентов строительной компании «ПИК» ранее сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство запросило соответствующие документы. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в Сети базы данных сервиса для сдачи и аренды недвижимости «ПИК-Аренда».

Чтобы обезопаситься после слива персональных данных, нужно менять пароли в почтовой системе, заявил эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов. По его словам, россияне могут стать жертвами иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации.

Недвижимость

Утечки данных

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама