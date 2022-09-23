ПИК ответил на обвинения в утечке личных данных клиентов | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber ПИК ответил на обвинения в утечке личных данных клиентов РИА «Новости»

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Девелоперская и строительная компания «ПИК» сообщила, что передала всю затребованную информацию Роскомнадзору после сообщения об утечке персональных данных клиентов сервиса по аренде жилой недвижимости «ПИК-Аренда». Об этом каналу «360» рассказали в компании.

Их проверят на факт утечки.

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«Вся запрошенная информация была направлена в Роскомнадзор. На данный момент в компании проводится внутреннее расследование», — прокомментировали каналу.

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О проверке на факт утечки персональных данных клиентов строительной компании «ПИК» ранее сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство запросило соответствующие документы. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в Сети базы данных сервиса для сдачи и аренды недвижимости «ПИК-Аренда».

Чтобы обезопаситься после слива персональных данных, нужно менять пароли в почтовой системе, заявил эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов. По его словам, россияне могут стать жертвами иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации.

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