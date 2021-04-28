Власти Москвы объяснили «кривую» новостройку от ПИК оптической иллюзией

Фотография перекошенной новостройки в московском районе Зюзино появилась в социальных сетях. На снимке видно, что дом стоит под углом, чем напоминает «Пизанскую башню». Пользователи пошутили, что рабочие компании-застройщика ПИК вдохновились итальянскими архитекторами.

Источник фото: vk.com/zyuzi

Отвечать за «кривой» дом пришлось департаменту строительства столичной мэрии. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», в ведомстве назвали некорректным ракурс, с которого сделали снимок.

«Снимаемый объект и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия», — говорится в ответе департамента.

Если кривизну здания можно объяснить оптической иллюзией, то аргументов для проблем с ремонтом, кривыми стенами и сквозняком в окнах пока не нашлось. Ранее владельцы квартир в одном из корпусов жилого комплекса «Жулебино парк» от компании ПИК прислали в редакцию «360» несколько писем, в которых рассказали, с чем им пришлось столкнуться после въезда в новое жилье.

Покупательница Елена рассказала, что еще во время приемки она увидела криво поставленные окна, от которых шли сильные сквозняки. Она пояснила, что все недочеты отметила в акте, но ремонт заказывала отдельно. По словам Елены, ПИК делает все очень долго, поэтому быстрее все сделать самостоятельно.