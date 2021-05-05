Пик метеорного потока Майские Аквариды продлится с 5 по 7 мая

Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика с 5 по 7 мая. В это время на ночном небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии.

Источником Акварид является пылевой след от кометы Галлея. Ежегодно Земля проходит сквозь него в апреле–мае, а затем в октябре. Осенью поток метеоров называется Ориониды.

Весенний звездопад видно с Земли с 19 апреля по 28 мая. Обычно на пике можно насчитать до 30 метеоров в час. В этом году их число возрастет в полтора раза.

Комету Галлея последний раз наблюдали в 1986 году, в следующий раз ее можно будет увидеть через 75 лет — в 2061 году.

Аквариды — быстрые и яркие белые метеоры, оставляющие в небе длинные следы. Лучше всего их можно рассмотреть перед рассветом, с 2 до 4 часов утра. Смотреть нужно на юго-восток.

Убывающая Луна немного помешает наблюдениям. Также потоки метеоров можно не увидеть из-за непогоды, если их заслонят облака.

Недавно ученые выяснили, что на Венере постоянно меняется длительность суток. Это происходит из-за того, что плотная атмосфера своей инерцией то замедляет, то ускоряет планету.