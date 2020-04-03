«Пик еще не пройден»: Мишустин не исключил сложного сценария с коронавирусом в России

Российские власти принимают усиленные меры по борьбе с коронавирусом. Несмотря на это, пик заболеваемости еще впереди. Ситуация может развиваться и по неблагоприятному сценарию.

«Пик еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом он добавил, что необходимо исходить из профессионального мнения санитарно-эпидемиологических служб. Внезависимости от развития ситуации больницы должны быть полностью готовы к приему пациентов.

«Я также прошу руководителей субъектов РФ и руководителей федеральных органов власти обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом: в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — приводит слова премьера РИА «Новости».

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 4149 человек. Выздоровел и выписался из больниц, 281 пациент. Погибли от инфекции 34 жителя. Всего медики провели полумиллиона тестов. Президент страны Владимир Путин объявил апрель нерабочим. Сейчас не работают торговые центры, кинотеатры, кафе, парки и другие учреждения. Все эти меры принимаются для борьбы с инфекцией.