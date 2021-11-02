Пик активности телефонных мошенников зафиксировали в России

Этой осенью в России по сравнению с прошлым годом в 10 раз увеличилось количество звонков от предполагаемых мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Такие результаты получены на основании исследования Kaspersky Who Calls, оно оказалось в распоряжении газеты «Известия».

Аферисты часто представляются сотрудниками МВД. Весной 2021 года «Лаборатория Касперского» уже сообщала о появлении такого тренда. Однако эксперты отметили, что его пик пришелся на сентябрь–октябрь.

Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев рассказал, что люди почти уже не ведутся на звонки от якобы сотрудников банка. Год назад стали фиксировать случаи, когда россиянам звонили представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов мошенники.

«Сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам», — сказал он.

Воробьев добавил, что часто преступники обращаются к человеку по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать свои ФИО и «номер жетона» — это подставное удостоверение сотрудника полиции.

Аферист обычно рассказывает жертве, что некто подделал документы человека, другой вариант —получил доверенность и ксерокопию паспорта. По словам мошенников, теперь у человека пытаются похитить деньги из банка.

«Обычно преступники пытаются сначала выяснить, не знаком ли человек с неким гражданином, не давал ли ему свой паспорт, а также попросят вспомнить, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные», — сказано в статье газеты.

После мошенники вынуждают жертву раскрыть конфиденциальную информацию и продиктовать код из СМС с подтверждением перевода средств на счет злоумышленника или самому перечислить их на якобы безопасный счет.

Банк России заявил изданию, что ведет активную работу по противодействию телефонному мошенничеству.