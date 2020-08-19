«Пичкают успокоительными»: сын мужа Легкоступовой сообщил о похищении отца

Супруга Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова похитили неизвестные от гостиницы «Волга». Сейчас вместо него на связь выходит некий Роман, а самого мужчину напичкали успокоительными. Об этом «360» рассказал его сын Даниил Фирсов.

«Отец сейчас находится в очень слабом состоянии. В состоянии абстинентного синдрома, плюс его пичкают успокоительными таблетками. В принципе, сейчас из него, как из хлебного мякиша, можно что угодно [слепить]. <…> Когда мы пытались выйти на связь, у отца сел телефон и за него уже выходил на связь некий Роман. Следователям я дал номер этого Романа», — рассказал Фирсов-младший.

Собеседник отметил, что отца якобы похитили телевизионщики, за которыми он какое-то время гнался на машине по Москве. Он подал заявление о похищении. Почему Юрий Фирсов доверился своим похитителям, непонятно.

«До сих пор он находится у этих людей, они продолжают снимать свое шоу», — сказал Фирсов и добавил, что его могут не отпустить на похороны жены.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. За несколько дней до смерти ее привезли в больницу с многочисленными травмами. Ее муж Юрий Фирсов заявил, что она ударилась головой в ванной. Сейчас это основная версия гибели Легкоступовой. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище столицы 20 августа.