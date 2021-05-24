Пиар-директора «Спартака» выписали из больницы после драки

Пиар-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова выписали из больницы. Но он остается дома.

Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

«Антона Фетисова выписали, пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», — сообщил Кулемин.

В больнице Фетисов пробыл две недели. Его избили 10 мая на выходе из бара Jeremy’s в Новокосине, где он отдыхал с женой и сестрой. Он увидел потасовку двух незнакомцев, решил их разнять. На видео, которое опубликовало МВД, видно, что Фетисов первый ударил одного из мужчин. В ответ его сильно ударили по голове, после этого он потерял сознание и упал на землю. Фетисов несколько дней пролежал в реанимации, ему диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 13 мая Перовский суд Москвы отправил под домашний арест до 10 июля Жафяра Боровкова, который подозревается в нападении.