Пианист Сергей Урываев умер от ковида

Заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории, пианист Сергей Урываев скончался из-за последствий ковида. Ему было 73 года.

«Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича — еще одна тяжелая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса», — сказал ТАСС ректор консерватории Алексей Васильев.

Урываев был учеником Самария Савшинского, Владимира Нильсена и Павла Серебрякова. С 1975 года он сам начал преподавать в консерватории, был профессором кафедры камерного ансамбля.

Музыкант много гастролировал в России и за границей. Выступал сольно и в сопровождении симфонических и камерных оркестров. Но главным направлением деятельности Урываева являлось камерное музицирование. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее НСН сообщала о смерти легендарного советского пианиста Дмитрия Башкирова. Он умер на 90-м году жизни. Башкиров преподавал в Московской консерватории и более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки имени королевы Софии в Мадриде.