Пианист Марк Бек умер на 80-м году жизни

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист России, пианист Марк Бек. Об этом сообщил сайт Санкт-Петербургского драматического театра имени Комиссаржевской. Бек руководил в нем музыкальной частью.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек. <…> Коллектив театра скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — сообщили в театре.

Марк Михайлович Бек был награжден дипломами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971) и Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).

Он 20 лет проработал на эстраде вместе со своими родителями в рамках семейного трио. В Театр имени Комиссаржевской он пришел недавно — в 2019 году. Информации о причине смерти музыканта нет.