ПФР выплатит семьям по 10 тысяч рублей в январе 2022 года

Пенсионный фонд России в январе 2022 года начнет выплаты в размере 10 тысяч рублей на семью. Об этом в разговоре с Primpress сообщила представитель ПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова.

Получить выплату смогут только те семьи, у которых родился ребенок после января 2018 года. Пособие будет предоставляться на ежемесячной основе из средств материнского капитала. В 2022 году сумма будет увеличена.

В Алтайском крае семьи, ранее подавшие заявление на выплату, получат 10 611 рублей, рассказала Позднякова.

Для получения выплат есть условие, чтобы средний доход членов семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов за второй квартал предыдущего года.

В настоящее время размер материнского капитала в России установлен на уровне 483 тысяч 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль — за второго и последующих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил увеличить размер материнского капитала в 10 раз для семей, которые переезжают на постоянное место жительства на Курильские острова.