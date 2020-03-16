Пожилым россиянам рекомендовали не выходить из дома без необходимости

В ведомстве рекомендовали пожилым гражданам чаще обращаться за помощью к родственникам или социальным работникам, чтобы самим лишний раз не выходить за продуктами или в центры государственных услуг.

Для профилактики необходимо мыть руки с мылом после возвращения с улицы, после похода в магазин и перед приготовлением пищи. Необходимо сделать запас бумажных салфеток, которыми можно прикрывать рот и нос во время чихания, а после сразу выбрасывать.

Влажные дезинфицирующие салфетки помогут в обработке сумок, телефонов, книг и других предметов, которые использовались в общественных местах. Врача лучше вызывать на дом. Это касается не только признаков простуды, но и любого недомогания. Если после контакта с родственниками появились симптомы гриппа, то нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На сегодняшний день в России зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Большая часть заболевших граждан приехала из заграничных поездок. Только семь человек заразились во время контакта с носителями возбудителя. Из общего числа зараженных пока выздоровели только четверо, остальные находятся в стационаре.

Как заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, для того, чтобы своевременно диагностировать коронавирус у россиян, за сутки в стране производят до 100 тысяч тестов. Роспотребнадзор в ближайшее время распространит их по регионам, где есть соответствующие лаборатории.