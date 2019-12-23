ПФР рассказал о бонусах за выход на пенсию позже срока

Пенсионные выплаты россиянам увеличатся в случаете ухода на заслуженный отдых позже положенного. Пенсии вырастут за счет индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

«Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год, но не более чем на 10 лет», — приводит «Российская газета» слова председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова. Собеседник добавил, что размер коэффициентов для пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного ухода с работы — 1,07 и 1,056 соответственно. За 10 лет и более максимальные коэффициенты составят 2,32 и 2,11.

Дроздов подчеркнул, что в 2019 году за назначением отложенной пенсии в ведомство обратились порядка 30 тысяч россиян. После выхода на пенсию число накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. Если пенсионер захочет работать дальше, проведенную индексацию никто уже не отменит.