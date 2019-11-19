ПФР рассказал, кто получит маткапитал в 2022 году

Средства на выплату материнского капитала семьям, где второй ребенок должен появиться на свет до конца 2021 года, заложены в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год. Распорядиться деньгами родители смогут и после рождения малыша.

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«По действующему законодательству второй ребенок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока. Так что в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе фонда.

Замминистра Минтруда Алексей Вовченко в конце октября заявил, что всего средствами маткапитала уже воспользовались более семи миллионов семей. Это 76% из тех, у кого есть право получить соответствующий сертификат.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле 2019 года выразила надежду, что программу по предоставлению материнского капитала продлят до 2025 года. Она подчеркнула, что это решение могут принять до конца года.

Программа действует на территории России с 2007 года. Официально ее действие заканчивается в конце 2021 года. Сертификат имеют право получить семьи, которые ждут второго или последующего ребенка. В 2018 году выплаты составили 453 тысячи рублей.