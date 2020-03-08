Россиянам рассказали, как получить пенсию более 50 тысяч рублей
«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», — приводит «Вечерняя Москва» слова главы отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и области Марины Густовой.
Повысить выплаты может как раз ЕДВ. Еще на размер пенсии влияют социальные услуги для федеральных льготников, матобеспечение за особые заслуги и надбавки за работу на вредном производстве или на севере.
«Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования», — пояснил исполнительный директор Некоммерческого пенсионного фонда «КИТ Финанс» Антон Шпилев.
Ранее в ПФР Омской области рассказали о местной жительнице, которая получает пенсию в размере 52 тысяч 533 рублей. При этом в фонде заверили, что женщина сколотила такую сумму, делая страховые взносы.
Зампредседателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова усомнилась, что такая информация может быть правдой. Она считает, что речь идет именно о корпоративной пенсии. Она посоветовала россиянам, которым небезразлична сумма их будущей пенсии, работать за «белую» зарплату. С официальным доходом и размер пенсии будет больше.