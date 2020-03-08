Россиянам рассказали, как получить пенсию более 50 тысяч рублей

Далеко не все пенсионеры в России получают маленькую пенсию. Значительно увеличить сумму может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее государство предоставляет отдельным категориям граждан.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», — приводит «Вечерняя Москва» слова главы отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и области Марины Густовой.

Повысить выплаты может как раз ЕДВ. Еще на размер пенсии влияют социальные услуги для федеральных льготников, матобеспечение за особые заслуги и надбавки за работу на вредном производстве или на севере.

«Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования», — пояснил исполнительный директор Некоммерческого пенсионного фонда «КИТ Финанс» Антон Шпилев.

Ранее в ПФР Омской области рассказали о местной жительнице, которая получает пенсию в размере 52 тысяч 533 рублей. При этом в фонде заверили, что женщина сколотила такую сумму, делая страховые взносы.

Зампредседателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова усомнилась, что такая информация может быть правдой. Она считает, что речь идет именно о корпоративной пенсии. Она посоветовала россиянам, которым небезразлична сумма их будущей пенсии, работать за «белую» зарплату. С официальным доходом и размер пенсии будет больше.