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    24 июля 2020, 09:54

    ПФР представил 2 новые услуги в МФЦ Москвы

    Андрей Иванов

    Жители Москвы теперь могут получить сведения о трудовой деятельности из индивидуального лицевого счета и оформить справку о статусе предпенсионера в любом МФЦ. Об этом сообщил сайт mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
    ПФР представил 2 новые услуги в МФЦ Москвы

    «Теперь получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах „Мои документы“», — рассказала Ракова.

    Обе услуги можно получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации в Москве. Справки или выписки выдадут сразу в день обращения. Чтобы их оформить, нужен лишь удостоверяющий личность документ. Эти бесплатные услуги можно получить и в электронном виде на сайте ПФР и портале госуслуг.

    Столичные МФЦ из-за пандемии коронавируса не работали почти два месяца. Свои двери для москвичей после долгого перерыва многофункциональные центры открыли 25 мая. Поначалу попасть в «Мои документы» можно было только по предварительной записи.

    Новости SMI.FM