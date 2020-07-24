ПФР представил 2 новые услуги в МФЦ Москвы

«Теперь получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах „Мои документы“», — рассказала Ракова.

Обе услуги можно получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации в Москве. Справки или выписки выдадут сразу в день обращения. Чтобы их оформить, нужен лишь удостоверяющий личность документ. Эти бесплатные услуги можно получить и в электронном виде на сайте ПФР и портале госуслуг.

Столичные МФЦ из-за пандемии коронавируса не работали почти два месяца. Свои двери для москвичей после долгого перерыва многофункциональные центры открыли 25 мая. Поначалу попасть в «Мои документы» можно было только по предварительной записи.