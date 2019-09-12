ПФР предложил увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений

Предложение касается увеличения порога накопительной пенсии в два раза. Это необходимо для того, чтобы человек, который только вышел на пенсию, сразу смог бы получать более крупную сумму выплат.

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Кроме того, Дроздов рассказал о предложении ПФР, которое затрагивает изменение формулы расчета накопительной пенсии. Он отметил, что эти идеи были внесены из-за того, что «теперь разный возраст выхода на пенсию и по накопительной части, и по страховой».

Он объяснил, что из-за изменения возраста, в котором россияне начинают выходить на заслуженный отдых, связка страховой и накопительной частей пенсии стала не такой удобной, как раньше. Сейчас формула для расчета накопительной пенсии работает следующим образом: если ее размер составляет менее 5% от общей суммы пенсии, она выдается человеку на руки единовременно. Если более пяти — ему назначается накопительная пенсия. Глава ПФР отметил, что нынешняя формула очень неудобна.

«То есть нам надо, по сути, вызывать гражданина, рассчитывать с ним пенсию еще до пенсионного возраста. Поэтому мы предложили упростить, взять другой индикатор и сделать его таким», — сказал он.

В пенсионном фонде России надеются, что предложенные ими изменения начнут действовать в скором времени. Дроздов отметил, что сейчас их рассматривают федеральные органы власти — до правительства идеи нововведений вряд ли успели дойти.