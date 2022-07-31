ПФР пообещал пересчитать пенсии в августе

Пенсии для работающих пенсионеров пересчитают в августе, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по московскому региону.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — отметили в фонде.

В столичном регионе предусмотрено повышение пенсий для 1,3 миллионов человек. Размер прибавки варьируется в зависимости от уплаченных работодателем взносов за пенсионера. Это также распространяется на самозанятых, которые самостоятельно платят взносы.

Ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» заявил, что осенью в нижнюю палату парламента внесут на рассмотрение законопроект о 13-й пенсии.