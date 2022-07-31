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    31 июля 2022, 02:09

    ПФР пообещал пересчитать пенсии в августе

    ПФР рассказал, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

    Юлия Шелковенко

    Пенсии для работающих пенсионеров пересчитают в августе, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по московскому региону.

    ПФР пообещал пересчитать пенсии в августе

    «На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», — отметили в фонде.

    В столичном регионе предусмотрено повышение пенсий для 1,3 миллионов человек. Размер прибавки варьируется в зависимости от уплаченных работодателем взносов за пенсионера. Это также распространяется на самозанятых, которые самостоятельно платят взносы.

    Ранее глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» заявил, что осенью в нижнюю палату парламента внесут на рассмотрение законопроект о 13-й пенсии.