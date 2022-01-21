ПФР опроверг сообщения о февральской выплате пенсионерам

Пенсионеры стали активно интересоваться февральской денежной выплатой. Но в Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что никакого разового пособия не предусматривается.

«Такой выплаты на данный момент нет», — сказали РИА ФАН в ПФР.

Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о новой денежной выплате, которую пенсионеры получат в феврале. Одни авторы постов заявляют, что речь идет о пяти тысячах рублей, а другие называют сумму 10 тысяч. При этом в соцсетях подчеркивают, что выплата будет носить единовременный характер.

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях единогласно одобрили поправку в законодательство об индексации пенсий. Сумма выплат вырастет на 8,6% с 1 февраля 2022 года. Размер доплаты для каждого пенсионера будет индивидуальным.

Поручение проиндексировать размер пенсий выше уровня инфляции дал президент Владимир Путин. Поправки имеют обратную силу и вступят в действие задним числом, то есть с 1 января 2022 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что необходимые средства в бюджете для этой цели есть.