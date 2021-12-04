ПФР опроверг переход офисов на удаленный режим работы

Пенсионный фонд России опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о переходе офисов на удаленный режим работы. Ведомство продолжит принимать клиентов в стандартном режиме.

В ПФР уточнили, что граждан принимают как по предварительной записи, так и без нее. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд.

«В то же время в связи с риском распространения коронавируса с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — сообщили в ПФР.

Информация о переходе на удаленный режим работы ведомства из-за коронавирусных ограничений появилась в «Парламентской газете». Там было сказано, что до 1 января 2022 года ПФР будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров.

Ранее российское Министерство труда выложило на всеобщее обсуждение проект своего приказа, согласно которому жителям разрешат обращаться за единовременной выплатой пенсионных накоплений в электронном режиме.