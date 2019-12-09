ПФР объяснил, при каких условиях выплату пенсии приостановят

В Пенсионном фонде России объяснили, при каком случае выплату денег пожилым людям могут приостановить. Ситуация коснется жителей страны, за которых деньги по доверенности получает другой гражданин.

Первопричины подобной идеи специалисты Пенсионного фонда объяснили «Российской газете». Меры направлены на предотвращение возможности получать пенсию незаконно, в том числе в случае смерти пенсионера.

Чтобы выплаты не приостановили, россиянам на заслуженном отдыхе придется раз в год в обязательном порядке подтверждать свою регистрацию по месту получения пенсии.

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«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР», — подчеркнули в организации.

Если пожилому человеку сложно лично явиться для оформления необходимых документов, ему стоит обратиться к специалистам мобильной клиентской службы. Они приедут к пенсионеру на дом и засвидетельствуют факт получения пенсии.

При отсутствии подтверждения «начинает действовать технологическая приостановка выплат». Пенсионерам в таком случае направляют уведомление, чтобы разрешить ситуацию.