ПФР объяснил, при каких условиях выплату пенсии приостановят
Первопричины подобной идеи специалисты Пенсионного фонда объяснили «Российской газете». Меры направлены на предотвращение возможности получать пенсию незаконно, в том числе в случае смерти пенсионера.
Чтобы выплаты не приостановили, россиянам на заслуженном отдыхе придется раз в год в обязательном порядке подтверждать свою регистрацию по месту получения пенсии.
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«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР», — подчеркнули в организации.
Если пожилому человеку сложно лично явиться для оформления необходимых документов, ему стоит обратиться к специалистам мобильной клиентской службы. Они приедут к пенсионеру на дом и засвидетельствуют факт получения пенсии.
При отсутствии подтверждения «начинает действовать технологическая приостановка выплат». Пенсионерам в таком случае направляют уведомление, чтобы разрешить ситуацию.