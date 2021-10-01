ПФР назвал условие для повышенной пенсии

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, что на повышенную пенсию могут претендовать родители, у которых дети числятся на очном обучении. При этом студенты могут учиться как в российских вузах, так и за границей. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила «Российская газета».

На получение прибавки не будет влиять, обучаются дети в частном или государственном учреждении, а также на бюджете или платно. Вплоть до окончания учебного процесса своих детей пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату. Однако есть одно ограничение: возраст студента должен быть не больше 23 лет.

После достижения совершеннолетия родители должны предоставить документы о родстве, а также факт нахождения ребенка на иждивении. Кроме того, сотрудники ПФР потребуют справку из вуза, в которой будут указаны дата и длительность обучения, форма обучения и дата приказа о зачислении.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России разъяснили порядок увеличения пенсий. Они будут устанавливаться не с начала какого-то определенного месяца, а при появлении соответствующих обстоятельств.