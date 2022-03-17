ПФР назвал фейком информацию о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в марте

В соцсетях стали появляться сообщения о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в марте. Эти сведения опроверг Пенсионный фонд России (ПФР).

«Будьте бдительны! В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10 000 рублей в марте на каждого ребенка», — предупредили в ПФР.

В публикации уточнили, что вся официальная и достоверная информация о выплатах содержится только на официальном сайте и в группе ПФР во «ВКонтакте». Всех россиян призвали доверять только проверенным источникам.

Пенсионный фонд опубликовал предупреждение после того, как в соцсетях стали распространять сообщения о якобы новом указе президента. В постах говорилось, что в марте появится пособие с единовременной выплатой на каждого ребенка.

Источник фото: vk.com/pension_fond

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти поддержат жителей страны на фоне введения антироссийских санкций. В ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум. Лидер страны отметил, что определенные меры необходимо принять, так как рост цен серьезно бьет по доходам людей. Об этом он сказал во время совещания по экономической поддержке регионов.