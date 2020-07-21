ПФР назвал число выданных с начала года сертификатов на материнский капитал

«Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 110 миллиардов рублей. Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска», — говорится в сообщении фонда.

В ПФР напомнили, что теперь материнский капитал в размере 466 617 рублей в России выдают после рождения или усыновления первого ребенка.

Родителям в последнее время стало легче распоряжаться этими деньгами. Средства материнского капитала теперь можно потратить на ипотеку или улучшение жилищных условий. С 15 апреля из-за пандемии коронавируса сертификаты выдают без заявлений. ПФР оформляет их на основе данных из ЗАГС и сообщает гражданам, что все готово, в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг.