ПФР напомнил о выплате студентам пенсии по потере кормильца

Российским студентам, которые получают пенсии по потере кормильца, не придется обращаться в Пенсионный фонд и подтверждать факт обучения. Выплаты в августе им переведут автоматически.

В ПФР уточнили, что речь идет о достигших совершеннолетия россиянах. До 31 августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию.

«Продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца», — заметили в Пенсионном фонде.

Решение о продлении выплат студентам или повышенной пенсии их родным и опекунам в территориальных органах ПФР принимают на основании данных, полученных из учебных заведений и от работодателей.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 1 сентября могут принять решение и о выплатах на детей до 16 лет. Оба прошлых раза о введении пособия семьям с детьми заявлял президент РФ Владимир Путин. Оно носило разовый, а не постоянный характер.

Россияне при этом надеются на то, что ситуация разрешится в их пользу. Деньги помогли бы собрать ребенка в школу.