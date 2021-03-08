ПФР напомнил о льготах для предпенсионеров

Россияне за пять или менее лет до наступления пенсионного возраста считаются предпенсионерами. Для них предназначены специальные льготы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на отдел ПФР Тамбова.

Меры поддержки действуют для данной категории людей в рамках программы диспансеризации и налогообложения. В частности, им предоставляются скидки на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, льготы предусмотрены и в сфере занятости. Предпенсионеры могут бесплатно переобучаться, а расторгнуть трудовой договор с ними возможно лишь в исключительных случаях. Иначе работодателю грозит большой штраф.

Проректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Александр Сафонов ранее рассказал, что главные факторы, которые влияют на размер будущей пенсии — это официальная зарплата и страховой стаж. Также сумма выплат зависит от накопленных коэффициентов на лицевом счете в ПФР и от денег в системе обязательной накопительной пенсии. Следить за начислением коэффициентов можно на официальном сайте ПФР.