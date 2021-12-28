ПФР начнет выявлять нуждающихся в социальной поддержке россиян

В России планируют ввести порядок, который поможет выявить нуждающихся в государственной социальной поддержке. Данные о таких россиянах будут получать по межведомственным каналам.

Проект постановления правительства подготовили в Минтруде, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Его основной принцип заключается в обеспечении определения тех, кому нужна государственная соцпомощь, ведении учета и актуализации информации о таких людях.

Пенсионный фонд России (ПФР) будет ежедневно получать сведения от Федеральной налоговой службы не только о россиянах с низкими доходами, но и об их родственных связях. Так получится установить состав семьи потенциально нуждающегося в поддержке, включая данные о законных представителях и случаи лишения или ограничения родительских прав.

На основе этой информации в ПФР составят своего рода портрет семьи. Если выяснится, что ее материальное положение низкое, то специалисты проведут комплексную оценку с учетом сведений из других ведомств.

Подошедших по всем параметрам жителей РФ фонд уведомит о праве на получение пособий. Сейчас россиянам приходится давать оценку своему материальному положению самостоятельно и по результатам обращаться к государству за поддержкой. В ПФР возьмут на себя весь процесс с 2023 года.

В Минтруде полагают, что нововведения помогут решить сразу несколько задач. Сроки оказания социальной поддержки сократятся, а россиян избавят от дополнительных хлопот с документами.