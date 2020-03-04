ПФР начал выдавать маткапитал за первого ребенка

Пенсионный фонд России начал оформлять материнский капитал в новом размере и формате. Теперь россияне будут поучать деньги за первенца, а размер маткапитала за второго ребенка и последующих увеличился до 616 тысяч рублей.

«Закон уже вступил в силу, и Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня (3 марта — прим. ред.) фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где эта сумма увеличивается до 616 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова председателя правления ПФР Максима Топилина на пленарном заседании Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы маткапитала и ее продлении до конца 2026 года.

Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей государство выплатит родителям 616 тысяч 617 рублей.