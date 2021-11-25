ПФР изменил порядок предоставления услуг

Временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионным фондом России вступил в силу. Его зарегистрировал Минюст РФ. Согласно новым правилам, получить услуги ПФР в отделениях можно будет только по предварительной записи до 1 января 2022 года.

Речь идет о таких услугах, как установление накопительной, страховой пенсии, пенсии по государственному обеспечению, а также ежемесячной денежной выплаты и компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за такими гражданами.

Заранее записаться по телефону или через интернет можно для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала, оформления маткапитала, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Кроме того, можно запросить справку о размере пенсии, установить соцдоплаты к пенсии и получить ряд других госуслуг.

Пенсии или другие выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных, которые были получены во время межведомственного взаимодействия. Человека уведомят о принятом решении. В случае необходимости ему назначат время для предоставления документов, которые необходимы для подтверждения его пенсионных прав.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что россияне могут оформлять обращение за единовременной выплатой пенсионных накоплений через сайт госуслуг.