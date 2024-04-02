Общество 02 апреля 2024, 19:56 Певцу Шарлоту продлили арест до 23 апреля Сжегшему паспорт блогеру Шарлоту продлили арест до 23 апреля Freepik

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Арест певца и блогера Эдуарда Шарлота продлили до 23 апреля. Об этом сообщил Кировский районный суд Самары.

«Продлено содержание [Эдуарда Шарлота] под стражей до 23 апреля», — отметили в сообщении.

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Его обвинили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Ранее Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Вернувшегося в Россию певца задержали в Пулкове 22 ноября. Против него возбудили уголовное дело. Исполнитель «отметился» сожжением российского паспорта в Армении.