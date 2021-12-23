Певцов рассказал о своей работе в качестве депутата

Народный артист России, первый зампред думского Комитета по культуре Дмитрий Певцов рассказал «Парламентской газете» о законопроектах, над которыми он сейчас работает.

«Есть проект, инициированный Конституционным судом. Он принял постановление о том, что одна из статей Трудового кодекса не соответствует Конституции, и призвал изменить формулировку этой статьи для работников творческих специальностей, оставшихся в сложные периоды без работы», — уточнил Певцов.

По его словам, суть поправки заключается в том, чтобы артистам, музыкантам и танцорам в период так называемого простоя выплачивалась определенная сумма. Депутат отметил, что провел совещание с участием руководителей нескольких театров, представителей Минкульта и других ведомств. Он добавил, что сейчас документ проходит необходимые согласования.