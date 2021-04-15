Певцов призвал вернуть экономическое планирование, как это было в СССР

Российский актер Дмитрий Певцов заявил, что нашей стране нужно вернуться к экономическому планированию, на которое ориентировались во времена СССР, сообщил портал Infox.ru.

По данным ВЦИОМ, в настоящий момент 40% граждан РФ не имеют никакого плана на свое будущее. Певцов подчеркнул, что у людей нет понимания, какие перспективы у России в целом.

«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта „регулировка“ от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке», — заметил актер.

Он уточнил, что, пока кто-то богатеет, большая часть людей беднеет. Дмитрий уверен, что нашему государству необходимо перейти от прогнозной экономики к планированию. Как он считает, при системе планирования «пятилетками», становится понятно, как развиваются регионы, и на что рассчитывать в обозримом будущем.