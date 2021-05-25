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    25 мая 2021, 10:56

    Певцов призвал российские СМИ отказаться от «иностранщины»

    Полина Петрова

    Российский актер Дмитрий Певцов призвал носителей русского языка отказаться от сленговых слов и «иностранщины». Как он считает, использование такой речи на государственных телеканалах, радиостанциях и в государственных СМИ недопустимо, написал Infox.

    Певцов призвал российские СМИ отказаться от «иностранщины»

    «Давно пора избавить нашу речь от многочисленных западных заимствований. Ну зачем нам все эти „мерчендайзеры“, если есть нормальное слово — товаровед? Раньше недалеким людям казалось, что иностранным словом они добавляют себе ума, авторитета, что они „в тренде“. На самом деле они выглядят смешно и жалко», — подчеркнул артист.

    Певцов завил, что необходимо запретить подавать плохой пример соотечественникам. Он уверен, что журналистам, работникам ТВ важно учить русский язык и демонстрировать другим чистую, красивую родную речь.