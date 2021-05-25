Певцов призвал российские СМИ отказаться от «иностранщины»

Российский актер Дмитрий Певцов призвал носителей русского языка отказаться от сленговых слов и «иностранщины». Как он считает, использование такой речи на государственных телеканалах, радиостанциях и в государственных СМИ недопустимо, написал Infox.

«Давно пора избавить нашу речь от многочисленных западных заимствований. Ну зачем нам все эти „мерчендайзеры“, если есть нормальное слово — товаровед? Раньше недалеким людям казалось, что иностранным словом они добавляют себе ума, авторитета, что они „в тренде“. На самом деле они выглядят смешно и жалко», — подчеркнул артист.

Певцов завил, что необходимо запретить подавать плохой пример соотечественникам. Он уверен, что журналистам, работникам ТВ важно учить русский язык и демонстрировать другим чистую, красивую родную речь.