Общество 28 февраля 2024, 15:16 Певице LP запретили выступать в Литве из-за подарка от фанатов из России Концерт певицы LP отменили в Литве из-за подаренного фанатами из России худи Joaquin Corchero / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Выступление американской певицы LP отменили из-за того, что девушка выставила фото с подаренным от российских фанатов худи с российским триколором. Об сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отменить концерт решила площадка «Жальгирис-Арена», на которой 4 марта должно было состояться выступление LP. Там прокомментировали, что такое решение показывает, что площадка не потерпит поддержку России.

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Артистка показала фото с подарком от своего российского фан-клуба 26 февраля. Она также продемонстрировала пришедшую недавно открытку, которую отправляли еще в 2020 году, когда концерты артистки отменились из-за пандемии.

Изначально организатор выступления LP высказывался, что не будет отменять концерт певицы, подчеркнув, что артистка не поддерживала Россию, а просто поблагодарила фанатов за подарок. Но позже они приняли решение об отмене выступления. В ответ на критику певица заявила, что любит своих фанатов со всего мира.

Ранее концерт Slava Marlow отменили в Воронеже.