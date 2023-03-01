Общество 01 марта 2023, 12:03 Певица Валерия рассказала о воспитании внучки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Валерия при своем плотном графике всегда старается оставлять время, чтобы проводить его с семьей, особенно, с двухлетней внучкой Селин. Об этом певица рассказала Teleprogramma.pro.

По словам Валерии, для нее большое счастье общаться с внучкой. Поэтому она старается, чтобы их встречи не ограничивались парой часов. Певица при составлении графика старается выкроить пару выходных, чтобы полноценно провести их с маленькой Селин.

Реклама

Валерия рассказала, что много занимается с ребенком. Например, девочка уже знает все буквы и названия цветов. Обучение происходит в игровой манере, звездная бабушка уверена, что перегружать ребенка нельзя. А вот просмотр мультфильмов у Селин строго ограничен: так решили родители девочки, и Валерия это поддерживает.

Реклама

«Недавно смотрели с внучкой мультфильм „Король-лев“. Поначалу ей было непонятно, и я объясняла каждый эпизод. В итоге в три присеста мы посмотрели. Она заинтересовалась», — рассказала Валерия.

Она добавила, что в основном все же читает с внучкой книги, которых очень много в семье. Обычно с этого начинается утренний досуг, потому что первая половина дня — самая продуктивная.